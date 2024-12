Wiesbaden - Die Zahl der Verkehrstoten auf deutschen Straßen bleibt in diesem Jahr voraussichtlich auf dem Niveau von 2023. So werden insgesamt rund 2.830 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen, wie aus Schätzungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden vorgeht. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 waren es 2.839 Todesopfer.