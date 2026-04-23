Unfälle: Sattelzug auf A9 umgekippt - Autobahn gen Berlin gesperrt

Triptis (dpa/th) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 9 (München-Berlin) bei Triptis umgekippt und sorgt für Stau. Laut Polizei war am Vormittag ein Reifen des Sattelzugs geplatzt. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das prallte gegen die Leitplanke, geriet ins Schleudern und kippte quer über alle drei Fahrspuren. Der Fahrer wurde leicht verletzt von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit. Den Schaden schätzt die Polizei auf 70.000 Euro.