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  6. Sattelzug auf A9 umgekippt - Autobahn gen Berlin gesperrt

Unfälle Sattelzug auf A9 umgekippt - Autobahn gen Berlin gesperrt

Ein geplatzter Reifen, 40 Tonnen Pappe und ein Sattelzug quer über alle Spuren: Auf der A9 bei Triptis hat es einen Unfall gegeben. Was das für Autofahrer Richtung Berlin bedeutet.

Unfälle: Sattelzug auf A9 umgekippt - Autobahn gen Berlin gesperrt
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Wegen eines umgekippten LKW ist die A9 bei Triptis in Richtung Berlin gesperrt. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Triptis (dpa/th) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 9 (München-Berlin) bei Triptis umgekippt und sorgt für Stau. Laut Polizei war am Vormittag ein Reifen des Sattelzugs geplatzt. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das prallte gegen die Leitplanke, geriet ins Schleudern und kippte quer über alle drei Fahrspuren. Der Fahrer wurde leicht verletzt von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit. Den Schaden schätzt die Polizei auf 70.000 Euro.

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Laut Mitteilung wird zur Bergung des mit 40 Tonnen Pappe beladenen Sattelzugs ein Kran gebraucht. Die Autobahn ist wegen des Unfalls zwischen den Anschlussstellen Triptis und Lederhose voll gesperrt. "Es kommt zu Stauerscheinungen auf der A9 und auf allen Umleitungsstrecken", heißt es. Autofahrer wurden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.