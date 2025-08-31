Unfälle: Rennradfahrer prallen ungebremst gegen Traktor mit Mähwerk

Fünfstetten (dpa/lby) - Zwei Rennradfahrer sind im schwäbischen Landkreis Donau-Ries mit dem Mähwerk eines Traktors zusammengestoßen und verletzt worden. Die beiden Radfahrer fuhren mit rund 40 Kilometern pro Stunde auf einer abschüssigen Straße durch Fünfstetten, als der Traktorfahrer rückwärts aus einer Hofeinfahrt fuhr, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der Traktorfahrer die 18 und 19 Jahre alten Radfahrer übersehen.