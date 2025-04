Die Diebstahlsicherung eines Geldkoffers löste demnach in der Filiale in Fürstenzell aus und setzte das Gas frei. Die betroffene 55 Jahre alte Kundin kam laut Polizei vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Als Ursache ging die Polizei von einem technischen Defekt aus. Die Feuerwehr lüftete und sperrte die Räumlichkeiten demnach ab. Die Polizei ermittelte.