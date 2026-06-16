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Unfälle Reisebus rammt in Tschechien Bahn-Unterführung

Crash unter einer Brücke: Ein Reisebus bleibt in Tschechien stecken, das Dach wird eingedrückt. Wie die Passagiere trotzdem weiterkamen.

Unfälle: Reisebus rammt in Tschechien Bahn-Unterführung
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Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. In Tschechien ist es zu einem Unfall mit einem Reisebus gekommen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Dolni Dvoriste - Ein Reisebus hat in Tschechien eine Brücke gerammt und ist unter ihr steckengeblieben. Der Fahrer habe wahrscheinlich die Verkehrsschilder missachtet, teilte die Polizei mit. Auf Bildern war zu sehen, dass der Bus für die Durchfahrt durch die Eisenbahn-Unterführung zu hoch war. Das Dach wurde eingedrückt, Fensterscheiben sprangen heraus. Vier Menschen seien mit leichten Verletzungen vor Ort behandelt worden, teilte der Rettungsdienst bei X mit. 

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Bus muss geborgen werden 

Die rund zwei Dutzend Fahrgäste konnten ihre Reise aus dem österreichischen Linz ins südböhmische Cesky Krumlov mit einem Ersatzbus der Feuerwehr fortsetzen. Der Betrieb auf der Bahnstrecke kam vorübergehend zum Erliegen. Auch die Straße musste gesperrt werden. Einsatzkräfte des Bahn-Netzbetreibers Sprava zeleznic sollen den Reisebus nun mit einem Spezialfahrzeug bergen. Zu dem Unfall kam es in dem Dorf Rybnik, einem Teil der Gemeinde Dolni Dvoriste. Der Ort liegt knapp 160 Kilometer südlich von Prag und rund 75 Kilometer östlich von Passau.