Dolni Dvoriste - Ein Reisebus hat in Tschechien eine Brücke gerammt und ist unter ihr steckengeblieben. Der Fahrer habe wahrscheinlich die Verkehrsschilder missachtet, teilte die Polizei mit. Auf Bildern war zu sehen, dass der Bus für die Durchfahrt durch die Eisenbahn-Unterführung zu hoch war. Das Dach wurde eingedrückt, Fensterscheiben sprangen heraus. Vier Menschen seien mit leichten Verletzungen vor Ort behandelt worden, teilte der Rettungsdienst bei X mit.
Unfälle Reisebus rammt in Tschechien Bahn-Unterführung
dpa 16.06.2026 - 11:45 Uhr