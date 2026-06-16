Unfälle: Reisebus rammt in Tschechien Bahn-Unterführung

Bus muss geborgen werden

Die rund zwei Dutzend Fahrgäste konnten ihre Reise aus dem österreichischen Linz ins südböhmische Cesky Krumlov mit einem Ersatzbus der Feuerwehr fortsetzen. Der Betrieb auf der Bahnstrecke kam vorübergehend zum Erliegen. Auch die Straße musste gesperrt werden. Einsatzkräfte des Bahn-Netzbetreibers Sprava zeleznic sollen den Reisebus nun mit einem Spezialfahrzeug bergen. Zu dem Unfall kam es in dem Dorf Rybnik, einem Teil der Gemeinde Dolni Dvoriste. Der Ort liegt knapp 160 Kilometer südlich von Prag und rund 75 Kilometer östlich von Passau.