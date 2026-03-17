Unfälle: Regionalzug schleift Auto 30 Meter mit – zwei Verletzte

Meeder (dpa/lby) - An einem unbeschrankten Bahnübergang in Meeder (Landkreis Coburg) ist ein Auto von einem Regionalzug erfasst und etwa 30 Meter mitgeschleift worden. Dabei erlitten zwei Menschen leichte Verletzungen - unter anderem eine schwangere Frau im Zug, wie die Polizei mitteilte. Der 59-jährige Autofahrer erlitt ein Schleudertrauma, während die Frau über Rückenschmerzen klagte. Beide wurden in eine Klinik gebracht.