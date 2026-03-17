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Unfälle Regionalzug schleift Auto 30 Meter mit – zwei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß mit einem Regionalzug wird ein Auto völlig zerstört. Der Fahrer kommt mit leichten Verletzungen davon. Was ist passiert?

Unfälle: Regionalzug schleift Auto 30 Meter mit – zwei Verletzte
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Der Rettungsdienst rückte zu der Unfallstelle aus. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

Meeder (dpa/lby) - An einem unbeschrankten Bahnübergang in Meeder (Landkreis Coburg) ist ein Auto von einem Regionalzug erfasst und etwa 30 Meter mitgeschleift worden. Dabei erlitten zwei Menschen leichte Verletzungen - unter anderem eine schwangere Frau im Zug, wie die Polizei mitteilte. Der 59-jährige Autofahrer erlitt ein Schleudertrauma, während die Frau über Rückenschmerzen klagte. Beide wurden in eine Klinik gebracht.

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Das Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß am Zug verkeilt, wie es hieß. Es wurde wirtschaftlich vollkommen zerstört. Zudem entstand am Gleis ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Während der Unfallmaßnahmen war die Bahnstrecke gesperrt. Für die Fahrgäste aus dem Zug wurde ein Ersatzbus organisiert.