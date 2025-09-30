Unfälle: Regionalzug kollidiert mit Krankenwagen – Patientin stirbt

Ahaus - Bei einer Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Krankenwagen im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ist eine 88 Jahre alte Patientin gestorben. Mindestens fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Wegen eines medizinischen Notfalls hatte ein Krankentransport demnach am Dienstagmorgen auf einem Bahnübergang gehalten. Daraufhin schlossen sich die Schranken und der Zug stieß mit dem Krankenwagen zusammen.