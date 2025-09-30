 
  Panorama

  Regionalzug kollidiert mit Krankenwagen – Patientin stirbt

Unfälle Regionalzug kollidiert mit Krankenwagen – Patientin stirbt

Im Münsterland in Nordrhein-Westfalen hält ein Krankentransport wegen eines Notfalls mitten auf einem Bahnübergang. Ein herannahender Regionalzug kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

 
Unfälle: Regionalzug kollidiert mit Krankenwagen – Patientin stirbt
1
Zwei der rund 100 Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. (Symbolfoto) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ahaus - Bei einer Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Krankenwagen im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ist eine 88 Jahre alte Patientin gestorben. Mindestens fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Wegen eines medizinischen Notfalls hatte ein Krankentransport demnach am Dienstagmorgen auf einem Bahnübergang gehalten. Daraufhin schlossen sich die Schranken und der Zug stieß mit dem Krankenwagen zusammen. 

Nach aktuellen Erkenntnissen starb die 88-Jährige infolge des Unfalls, hieß es weiter. Drei Besatzungsmitglieder und zwei der rund 100 Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Die Bahnstrecke wurde gesperrt.