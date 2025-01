Die Regionalbahn RB67 war demnach am Donnerstag auf der Fahrt von Weilheim nach Geltendorf zwischen Dießen am Ammersee und Utting (Landkreis Landsberg am Lech) unterwegs, als sie in einem Waldstück gegen den umgefallenen Baum prallte. Die stark beschädigte Bahn war weiter fahrbereit und konnte in das Bahnbetriebswerk nach Augsburg gefahren werden, hieß es.