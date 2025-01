Bernhardswald (dpa/lby) - Bei einem Unfall in Bernhardswald (Landkreis Regensburg) hat sich ein Räumfahrzeug überschlagen. Es sei wegen Eisglätte von der Fahrbahn abgekommen und später auf dem Fahrzeugdach liegen geblieben, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Das private Räumfahrzeug, ein Unimog, sei auf der Anfahrt zu seinem Einsatzgebiet gewesen. Der Fahrer sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Informationen waren am Morgen zunächst nicht bekannt.