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Unfälle Radfahrerin stürzt in Bach und stirbt

Mitten in der Nacht ist eine Radfahrerin mit zwei Begleitern unterwegs. Plötzlich kommt die Frau vom Radweg ab und stürzt. Ihre Begleiter können sie nicht finden und wählen den Notruf.

Unfälle: Radfahrerin stürzt in Bach und stirbt
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Polizisten suchen in der Nacht nach der Radfahrerin. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Bamberg (dpa/lby) - Eine Radfahrerin ist in einen Bach gestürzt und ums Leben gekommen. Die 52-Jährige kam am Freitag kurz vor Mitternacht von einem Radweg bei Bamberg ab und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Ihre beiden Begleiter suchten zunächst nach der Frau. Nachdem sie die 52-Jährige nicht finden konnten, wählten sie den Notruf. Beamte fanden die Radfahrerin später bewusstlos in dem Bach. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei die Frau noch an der Unfallstelle verstorben, so die Polizei weiter. 

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Warum die 52-Jährige von dem Weg abkam und stürzte, blieb zunächst unklar. Die Ermittler gehen nicht davon aus, dass andere Verkehrsteilnehmer daran beteiligt waren. Ein Gutachter soll den Beamten helfen, den Unfallhergang zu rekonstruieren.