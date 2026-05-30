Unfälle: Radfahrerin stürzt in Bach und stirbt

Bamberg (dpa/lby) - Eine Radfahrerin ist in einen Bach gestürzt und ums Leben gekommen. Die 52-Jährige kam am Freitag kurz vor Mitternacht von einem Radweg bei Bamberg ab und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Ihre beiden Begleiter suchten zunächst nach der Frau. Nachdem sie die 52-Jährige nicht finden konnten, wählten sie den Notruf. Beamte fanden die Radfahrerin später bewusstlos in dem Bach. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei die Frau noch an der Unfallstelle verstorben, so die Polizei weiter.