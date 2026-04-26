Piding (dpa/lby) - Ein Radfahrer ist in Piding im Berchtesgadener Land schwer gestürzt. Der 40-Jährige war in der Nacht nahe seiner Wohnung gegen ein geparktes Auto gefahren, wie es hieß. Daraufhin fiel er auf die Straße. Eine herannahende Radfahrerin übersah den Mann und stürzte über ihn. Anschließend leistete sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe, wie es hieß. Der 40-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, die Frau erlitt leichte Verletzungen.