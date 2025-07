Emmerting (dpa/lby) - Ein Radfahrer ist nach einem Unfall in einem Waldstück im oberbayerischen Landkreis Altötting ums Leben gekommen. Der Mann war Polizeiangaben zufolge am Freitagabend in einem Waldstück nahe Emmerting gestürzt. Er sei trotz medizinischer Hilfe noch an der Unfallstelle gestorben. Die Identität des Mannes und der genaue Unfallhergang waren den Angaben nach zunächst unklar. Die Polizei ermittele.