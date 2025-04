Gera (dpa/th) - Ein Radfahrer ist in Gera bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ums Leben gekommen. Der 43 Jahre alte Mann sei am Mittwochnachmittag in der Leibnizstraße zunächst vor der Straßenbahn hergefahren, dann mit dem Fahrrad in den Gleisen hängen geblieben und gestürzt, teilte die Polizei mit.