München (dpa/lby) - Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus schwer verletzt worden. Der Bus erfasste den Mann frontal an einer Kreuzung in München, wie die Polizei mitteilte. Der 64-Jährige verletzte sich dabei unter anderem schwer am Kopf. Er habe keinen Helm getragen, sagte ein Sprecher der Polizei. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.