Vachdorf (dpa/th) - In der Nacht zu Samstag ist in Vachdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ein Radfahrer von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 39-jährige Mann aus Suhl die Hauptstraße, als er mit einem vorbeifahrenden Omnibus zusammenstieß. Der Radfahrer erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang unklar.