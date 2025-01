Taufkirchen (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß eines Polizeifahrzeugs mit einem anderen Auto in Taufkirchen (Landkreis München) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Polizeibeamter erlitt am Samstagabend schwere Verletzungen, ein 22-jähriger Polizeibeamter und die 29-jährige Fahrerin des anderen Wagens leichte, teilte die Polizei am Sonntag mit.