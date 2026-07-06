München (dpa/lby) - Ein Polizeipferd ist im Englischen Garten in München entlaufen und hat dabei eine 27 Jahre alte Frau leicht verletzt. Der 13 Jahre alte Wallach lief am Sonntag beim Ausladen aus einem Anhänger davon und stieß auf seiner Flucht mit der Teilnehmerin einer Laufveranstaltung zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die 27-Jährige erlitt Schürfwunden und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Nach ersten Erkenntnissen wurde das Pferd durch lautes Trommeln entlang der Laufstrecke aufgeschreckt. Es wurde kurze Zeit später wieder eingefangen. Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Polizeibeamten, der sich um das Pferd kümmern sollte.