Unfälle: Plastikkübel fällt von Anhänger - Motorradfahrer stirbt

Der Mann sei am Dienstagnachmittag mit seinem Motorrad hinter einem Fahrzeug mit Anhänger hergefahren, teilte die Polizei mit. In der Nähe von Homberg (Ohm) sei ersten Erkenntnissen zufolge dann ein Speiskübel herabgefallen. Der Motorradfahrer prallte gegen das Behältnis, das auch als Mörtelkübel oder Maurerkübel bekannt ist.