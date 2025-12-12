Hemhofen (dpa/lby) - Eine Person ist auf der Bundesstraße 470 bei Hemhofen (Landkreis Erlangen-Höchstadt) von einem Lkw erfasst worden. Die Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der Lkw-Fahrer habe ein Fahrrad am rechten Fahrbahnrand stehen gesehen. Um dem Fahrrad auszuweichen, habe er das Fahrzeug nach links gesteuert. Dort sei der Lkw dann jedoch mit der Person zusammengestoßen, die mehrere Meter weit geschleudert worden sei. Weitere Einzelheiten zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.