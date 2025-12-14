Ohrdruf (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall in Ohrdruf (Landkreis Gotha) ist ein 54 Jahre alter Pedelec-Fahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Mann die Bundesstraße 88 und wurde dort von einem Auto erfasst. Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte sei der 54-Jährige noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Der 73-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Bundesstraße 88 war für drei Stunden voll gesperrt.