Hanau (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit seinem E-Scooter ist ein Jugendlicher in Hanau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 17-Jährige am Montagabend auf einem Parkplatz an einem Einkaufszentrum unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Roller verlor. Er stürzte und prallte gegen ein geparktes Auto. Der 17-Jährige war zunächst nicht ansprechbar und kam mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.