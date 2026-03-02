Unfälle: Motorroller kracht in Auto - Eine Tote, drei Schwerverletzte

Drei Gleichen (dpa/th) - Eine 17-Jährige ist bei Drei Gleichen (Landkreis Gotha) mit ihrem Motorroller frontal mit einem Auto zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden. Die Teenagerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden die 42-jährige Autofahrerin und ihre beiden Mitfahrer, eine 68-Jährige und ein Neunjähriger, schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.