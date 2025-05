Zachenberg (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor in Zachenberg (Landkreis Regen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat der Traktor nach ersten Erkenntnissen dem Motorrad beim Abbiegen die Vorfahrt genommen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitt der Motorradfahrer am Sonntag schwere Verletzungen. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus.