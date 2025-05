Unfälle: Motorradfahrer von Abbieger übersehen und schwer verletzt

Unterzaubach (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Unterzaubach (Landkreis Kulmbach) schwer verletzt worden. Der Autofahrer habe den 19-jährigen Motorradfahrer am Samstagnachmittag beim Abbiegen auf die Staatsstraße 2195 übersehen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer prallte den Angaben zufolge frontal in das Auto und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 65-jährige Fahrer des Autos und dessen Beifahrerin erlitten einen Schock und leichte Verletzungen durch einen ausgelösten Airbag.