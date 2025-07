Dieterode (dpa/th) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz nahe Dieterode (Landkreis Eichsfeld) schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war laut Polizeiangaben am Mittwoch in Richtung Kalteneber unterwegs gewesen, als er die Kontrolle über seine Maschine verlor. In einer Kurve kam der junge Fahrer ins Schlingern und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.