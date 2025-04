Traitsching (dpa/lby) - Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter auf der Bundesstraße 20 in Niederbayern ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Biker am Mittag in Richtung Straubing zwei Fahrzeuge überholt. Währenddessen habe ihm der 61-jährige Fahrer des Kleintransporters beim Einbiegen auf die Bundesstraße die Vorfahrt genommen. Zunächst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" berichtet.