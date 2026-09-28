Kipsdorf (dpa/sn) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Kipsdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ums Leben gekommen. Vor einer Linkskurve verlor er ersten Erkenntnissen nach die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Nach Angaben der Polizei war der 36 Jahre alte Mann von Altenberg in Richtung Dippoldiswalde unterwegs. Die Bundesstraße 170 war bis 22.00 Uhr in beiden Richtungen vollständig gesperrt.