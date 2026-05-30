Unfälle: Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke – außer Lebensgefahr

Das Motorrad des 69-Jährigen und das Auto eines 24-Jährigen stießen den Angaben zufolge in einer Kurve zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.