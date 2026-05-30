Unfälle Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke – außer Lebensgefahr
dpa 30.05.2026 - 13:15 Uhr
Nach einem Zusammenstoß seines Motorrads mit einem Auto prallt ein Motorradfahrer in Thalmässing gegen eine Leitplanke. Ersthelfer kümmern sich um den Verletzten – jetzt gibt es Entwarnung.
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Das Motorrad des 69-Jährigen und das Auto eines 24-Jährigen stießen den Angaben zufolge in einer Kurve zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Straße blieb für mehrere Stunden gesperrt, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.