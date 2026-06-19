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Unfälle Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Auto und ein Motorrad stoßen zusammen. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar.

Unfälle: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
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Bei einem Verkehrsunfall in Vacha (Wartburgkreis) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Vacha (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall in Vacha (Wartburgkreis) ist ein 67 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 70-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf der August-Bebel-Straße in Richtung Völkershäuser Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die entgegengesetzte Fahrspur geriet. Dort prallte sein Auto demnach mit dem entgegenkommenden Kraftradfahrer zusammen. 

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Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer, wie es weiter hieß. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei blieb der Autofahrer unverletzt. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme mehr als eine Stunde voll gesperrt.