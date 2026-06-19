Vacha (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall in Vacha (Wartburgkreis) ist ein 67 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 70-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf der August-Bebel-Straße in Richtung Völkershäuser Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die entgegengesetzte Fahrspur geriet. Dort prallte sein Auto demnach mit dem entgegenkommenden Kraftradfahrer zusammen.
Unfälle Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
dpa 19.06.2026 - 09:50 Uhr