Unfälle: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer, wie es weiter hieß. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei blieb der Autofahrer unverletzt. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme mehr als eine Stunde voll gesperrt.