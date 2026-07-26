Zwenkau (dpa/sn) - Nach dem Zusammenstoß einer Autofahrerin mit einem Motorradfahrer in Zwenkau im Landkreis Leipzig ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Frau. Wie die Polizei mitteilte, übersah die 54-Jährige den Motorradfahrer beim Abbiegen, woraufhin beide zusammenprallten. Der 53-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall am Freitagabend schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß im Ortsteil Rüssen-Kleinstorkwitz. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.