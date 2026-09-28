Oberhof (dpa/th) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 25-Jähriger am Sonntagnachmittag mit seinem Auto auf eine Landstraße auffahren und übersah den Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, der Motorradfahrer stürzte. Der 36-Jährige kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben mehr als 50.000 Euro.