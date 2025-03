Grafenwiesen (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist von einer Staatsstraße im Landkreis Cham abgekommen und hat sich schwer verletzt. Der 44 Jahre alte Mann verlor nach Polizeiangaben am Mittwoch in Grafenwiesen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die Leitplanke. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.