Unfälle mit Tieren Achtung Wildwechsel! Warum die Unfallgefahr aktuell groß ist

Welche Tiere sind in Thüringen am meisten betroffen?

Nach Angaben der Statistiker gab es 2025 mit einer Zahl von 6.481 mit Abstand die meisten Unfälle mit Reh-, Rot- und Damwild. Das entsprach knapp drei Viertel aller Zusammenstöße. Doch in der Statistik waren auch anderen Tiere wie Füchse, Dachse, Hasen oder Kaninchen sowie Vögel gelistet.

Ob ein Tier einen Zusammenstoß überlebt oder nicht, hängt laut Jagdverband von verschiedenen Faktoren ab - etwa von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs, der Größe des Tieres und der Art der Verletzungen. "Viele Tiere verenden unmittelbar am Unfallort. Andere können zunächst noch flüchten, obwohl sie schwere innere Verletzungen oder Knochenbrüche erlitten haben", hieß es. Eine Statistik, wie viele der Lebewesen überleben und später gerettet werden können, liege nicht vor.

Was sollten Autofahrer beachten?

Da viele Wildtiere nacht- oder dämmerungsaktiv sind, ist vor allem in den Morgen- sowie Abendstunden besondere Vorsicht geboten. "Fahren Sie besonders in der Dämmerung aufmerksam, reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und rechnen Sie jederzeit mit plötzlich wechselndem Wild", sagte Gunstheimer. "Ein paar Sekunden mehr Fahrzeit können am Ende entscheidend sein."

Wenn ein wildes Tier am Straßenrand auftaucht, sollte das Fernlicht ausgemacht und kontrolliert gebremst werden, rät der Verband. Grelles Scheinwerferlicht könne die Tiere blenden und dazu führen, dass sie regungslos verharren. Wenn ein Zusammenstoß droht, sollten zudem keine riskanten Ausweichmanöver gemacht werden. Diese könnten zu schweren Kollisionen mit dem Gegenverkehr oder Bäumen führen.

Wenn es zu einem Zusammenprall kommt, sollte die Unfallstelle gesichert und immer die Polizei informiert werden. Die Tiere sollten zudem nicht angefasst oder verfolgt werden, hieß es. Wenn sie flüchten, suchten sogenannte Jagdausübungsberechtigte die möglicherweise verletzten Wildtiere und erlösten sie gegebenenfalls von ihrem Leiden.