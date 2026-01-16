Memmingen (dpa/lby) - Eine 15-jährige Schülerin hat sich beim Zünden eines Silvesterböllers in Memmingen erheblich an der Hand und im Gesicht verletzt. Der angezündete Böller sei in ihrer Hand detoniert, wie die Polizei mitteilte. Ein 13-jähriger Mitschüler habe den Böller mitgebracht und ihr vor dem Schulunterricht gegeben. Die 15-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Schüler klagten über ein Knalltrauma. Nach Angaben der Polizei wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz sowie der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.