Unfälle: Mit Bagger beladener Lastwagen beschädigt Eisenbahnbrücke

Waigolshausen (dpa/lby) - Ein mit einem Bagger beladener Lastwagen hat bei Waigolshausen (Landkreis Steinfurt) eine Eisenbahnbrücke beschädigt. Als der Lastwagen am Mittwochabend unter der Brücke herfuhr, blieb laut Polizei der Baggerarm an der Unterseite der Brücke hängen. An der Brücke und der Ladung des Lastwagens entstand den Angaben zufolge ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand.