Dettingen an der Iller - Nach einem Autounfall auf der A7 in Schwaben hat ein umherfliegendes Metallteil der Leitplanke die Windschutzscheibe eines weiteren Wagens durchschlagen. Eine fünfköpfige Familie sei durch umherfliegende Glassplitter in dem Auto leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.