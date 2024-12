Unfälle Massenkarambolage auf der A9 - Mädchen schwer verletzt

Die Zwölfjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, hieß es. Ihre 16 Jahre alte Schwester sowie der 49 Jahre alte Vater erlitten leichte Verletzungen. Wegen der Vielzahl an beteiligten Fahrzeugen und dem Trümmerfeld war die A9 in diesem Bereich für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro.