Oldisleben (dpa/th) - Bei einem Unfall mit einer Arbeitsmaschine ist ein Mann in Oldisleben (Kyffhäuserkreis) schwer verletzt worden. Der 73-Jährige wurde laut einer Polizeimitteilung am Montagmittag unter dem Fahrzeug eingeklemmt, nachdem er die Kontrolle darüber verloren hatte. Bei dem Arbeitsfahrzeug samt Anhänger habe es sich um einen sogenannten Mops gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das dreirädrige Fahrzeug hatte er für private Zwecke eingesetzt. Weitere Details dazu waren nicht bekannt.