Hof (dpa/lby) - Ein 87-jähriger Autofahrer hat in Oberfranken während der Fahrt sein Bewusstsein verloren und ist mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Das Auto prallte am Freitag gegen eine Straßenlaterne und einen Gartenzaun, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde leicht verletzt und zur Abklärung seines Gesundheitszustands ins Krankenhaus gebracht.