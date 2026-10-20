Regensburg (dpa/lby) - Ein Mann ist in Regensburg unter einen Omnibus geraten und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Bus habe angehoben werden müssen, um den Mann zu befreien, teilte die Stadt Regensburg mit. Er habe schwere Verletzungen, darunter einen offenen Bruch am Bein, wie die Polizei-Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium auf Anfrage mitteilte. Anzeichen für Lebensgefahr gebe es jedoch nicht. Der Vorfall passierte am Dachauplatz - weitere Details waren noch unklar.