Unfälle: Mann überfährt Stromkasten und verursacht Stromausfall

Danach überschlug sich den Angaben zufolge das Auto, stürzte in den Hauptkanal und blieb auf dem Dach im Wasser liegen. Der 38-Jährige konnte sich leicht verletzt selbst befreien. Die mögliche Ursache für den Unfall war laut Polizei, dass der 38-Jährige erheblich alkoholisiert war. Bei einem Atemtest sei ein Wert von 1,5 Promille gemessen worden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.