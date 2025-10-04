Karlskron (dpa/lby) - Ein alkoholisierter Fahrer ist in Oberbayern statt abzubiegen mit seinem Wagen in einen Stromkasten gekracht und in einem Kanal gelandet. Der Stromkasten wurde zerstört und in mehreren Haushalten in Karlskron (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) fiel am Freitagabend der Strom aus, wie die Polizei mitteilte. Laut einem Polizeisprecher war unklar, wie lange der Strom ausfiel und wie viele Haushalte betroffen waren.
Unfälle Mann überfährt Stromkasten und verursacht Stromausfall
dpa 04.10.2025 - 09:08 Uhr