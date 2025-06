Ansbach (dpa/lby) - Ein betrunkener Mann ist auf dem Weg in seine Wohnung in Ansbach vor seiner Tochter mehr als acht Meter durch das Treppenhaus abgestürzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 42-Jährige verletzte sich nicht lebensgefährlich, was zunächst im Raum stand, wie ein Polizeisprecher sagte.