Schechen (dpa/lby) - Bei Fällarbeiten ist ein Mann in einem Wald in Schechen (Landkreis Rosenheim) gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 60-Jährige sei eine Senke hinuntergegangen, um einen gefällten Baum an einer Winde anzubringen, teilte die Polizei mit. Dabei sei er aus bislang unklaren Gründen zu Boden gefallen. Da er kein Handy bei sich hatte, konnte er keine Hilfe rufen.