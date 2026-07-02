Siegenburg (dpa/lby) - Knapp drei Wochen nach einem Arbeitsunfall ist ein 42-Jähriger im niederbayerischen Siegenburg (Landkreis Kelheim) im Krankenhaus gestorben. Nach Polizeiangaben war der Mann Mitte Juni bei Montagearbeiten an einer Metallsäule einer Hopfentrocknungsanlage verunglückt. Er habe sich in einer Gitterbox in sieben Metern Höhe befunden, als die Metallsäule, an der er arbeitete, plötzlich gekippt sei. Dadurch sei der Mann auf den Boden gestürzt und habe sich schwer verletzt. Seitdem lag er im Krankenhaus, wo er nun seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.