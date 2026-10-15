Unfälle: Mann stirbt bei Unfall auf Autobahnrastplatz bei Gelnhausen

Gelnhausen (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf einem Rastplatz an der Autobahn 66 bei Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer eines Lastwagens am Vormittag den über den Rastplatz "Kinzigtal" laufenden Mann und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Dieser erlitt demnach lebensgefährliche Verletzungen und starb noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer stand den Angaben zufolge unter Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut.