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  4. Mann stirbt bei Unfall auf Autobahnrastplatz bei Gelnhausen

Unfälle Mann stirbt bei Unfall auf Autobahnrastplatz bei Gelnhausen

Ein Lastwagenfahrer übersieht einen Mann auf einem Rastplatz an der A66 und fährt ihn an. Dieser wird lebensgefährlich verletzt und stirbt noch am Unfallort.

Unfälle: Mann stirbt bei Unfall auf Autobahnrastplatz bei Gelnhausen
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Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Gelnhausen (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf einem Rastplatz an der Autobahn 66 bei Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer eines Lastwagens am Vormittag den über den Rastplatz "Kinzigtal" laufenden Mann und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Dieser erlitt demnach lebensgefährliche Verletzungen und starb noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer stand den Angaben zufolge unter Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut. 

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Ein Gutachter soll den Hergang und die Unfallursache klären. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen um Hinweise. Die Zufahrt zum Parkplatz bleibt vorerst gesperrt. Laut Mitteilung ist die Fahrbahn der A66 nicht betroffen.