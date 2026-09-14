 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Mann stirbt bei Motorsportrennen

Unfälle Mann stirbt bei Motorsportrennen

Ein 60-Jähriger kommt bei einer Motorsportveranstaltung in Bertsdorf-Hörnitz ums Leben. Nach dem Unfall wird das Rennen abgebrochen.

Unfälle: Mann stirbt bei Motorsportrennen
1
Bei einem Motorsportrennen in Bertsdorf-Hörnitz ist ein Fahrer tödlich verunglückt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Bertsdorf-Hörnitz (dpa/sn) - Bei einem schweren Unfall während einer Motorsportveranstaltung in Bertsdorf-Hörnitz (Landkreis Görlitz) ist ein Teilnehmer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 60 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag auf der Strecke zwischen Jonsdorf und Walthersdorf mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei mit. 

Nach der Werbung weiterlesen

Der Sachschaden werde auf rund 15.000 Euro geschätzt. Nach dem schweren Unfall sei das Rennen abgebrochen worden.