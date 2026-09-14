Unfälle: Mann stirbt bei Motorsportrennen

Bertsdorf-Hörnitz (dpa/sn) - Bei einem schweren Unfall während einer Motorsportveranstaltung in Bertsdorf-Hörnitz (Landkreis Görlitz) ist ein Teilnehmer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 60 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag auf der Strecke zwischen Jonsdorf und Walthersdorf mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei mit.