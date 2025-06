Der 26 Jahre alte Verletzte war am Samstag im Freibad Roth zunächst selbst von einem Fünf-Meter-Brett gesprungen. Unmittelbar nach ihm sei ein zweiter Badegast gesprungen und auf dem Rücken des Mannes gelandet. Ein Ersthelfer und ein Bademeister seien daraufhin ins Wasser gesprungen und hätten den reglos treibenden 26-Jährigen an Land gezogen, so der Polizeisprecher. Schwer verletzt brachte ein Rettungshubschrauber den Mann den Angaben zufolge in ein Krankenhaus.