München (dpa/lby) - Ein Mann, der auf das Gleis einer Münchner U-Bahn gestürzt ist, ist an seinen Verletzungen gestorben. Zeugen hatten den 66-Jährigen am Sonntag noch aus dem Gleisbereich am Ostbahnhof gerettet und reanimiert, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er demnach am Donnerstag seinen Verletzungen erlag.