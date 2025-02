Der 66-Jährige torkelte demnach in der Nacht auf Sonntag und stürzte aus bislang unbekannter Ursache in den Gleisbereich am Ostbahnhof. Er habe ein schweres Schädel-Hirntrauma und eine Hirnblutung erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei gehe davon aus, dass er sich die Verletzungen bei dem Sturz zugezogen habe.