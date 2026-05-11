Roggenburg (dpa/lby) - Ein 56 Jahre alter Mann ist mit einem Radlader umgekippt und dabei tödlich verletzt worden. Da niemand den Unfall am Sonntagabend auf dem Privatgrundstück im Landkreis Neu-Ulm gesehen hat, war zunächst noch unklar, wie es dazu kam, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Mann eingeklemmt. Versuche, den Mann noch zu retten, scheiterten. Noch am Unfallort erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.